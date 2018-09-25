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Чиновников Укравтодора поймали на хищении десятков миллионов госсредств

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Чиновников Укравтодора поймали на хищении десятков миллионов госсредств

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности разоблачили в присвоении государственных средств должностных лиц Государственного агентства автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Отмечается, что в настоящее время проверяется факт, когда один из руководителей агентства оказывал содействие в победе во время публичных закупок по разработке проектной документации подконтрольном частному предприятию.

Сообщается, что оперативники СБУ задокументировали, что в результате «помощи» чиновника коммерсанты в течение 2017-2018 годов победили на открытых торгах на общую сумму более 30 млн гривен.

Установлено, что чиновник перед назначением на руководящую должность Укравтодора входил в топ-менеджмент этого частного предприятия.

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Отметим, что по подсчетам Укравтодора, для капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты по всей территории Украины, необходимо выделить 2 триллиона гривен.

Укравтодор
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Комментарии (1)
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Гость
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dima zzzzz
dima zzzzz 2 минуты назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

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