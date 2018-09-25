Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт считает Трампа самым антидемократическим президентом США

Бывшая госсекретарь США (1997-2001 годы) Мадлен Олбрайт выразила мнение, что главы Белого дома Дональд Трамп является самым недемократическим президентом в современной американской истории.

Об этом она заявила в опубликованном во вторник интервью газете La Razon.

По ее мнению, глава администрации США «считает, что может быть выше закона», а также «оскорбляет прессу, говоря, что она враг народа». «Я хочу, чтобы было ясно: я не называю Трампа фашистом, но я думаю, что он является самым антидемократическим президентом в современной американской истории», — уточнила Олбрайт.

«Лично я считаю, что было бы очень плохо, если бы Трамп был переизбран на выборах в 2020 году», — отметила она. «В последнее время я много была в Европе, и лидеры там очень запутаны из-за того, что говорят и делают Соединенные Штаты, и кажется, что еще шесть лет Трампа было бы чем-то очень опасным», — подчеркнула экс-госсекретарь.