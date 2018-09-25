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Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт считает Трампа самым антидемократическим президентом США

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Бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт считает Трампа самым антидемократическим президентом США

Бывшая госсекретарь США (1997-2001 годы) Мадлен Олбрайт выразила мнение, что главы Белого дома Дональд Трамп является самым недемократическим президентом в современной американской истории.

Об этом она заявила в опубликованном во вторник интервью газете La Razon.

По ее мнению, глава администрации США «считает, что может быть выше закона», а также «оскорбляет прессу, говоря, что она враг народа». «Я хочу, чтобы было ясно: я не называю Трампа фашистом, но я думаю, что он является самым антидемократическим президентом в современной американской истории», — уточнила Олбрайт.

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«Лично я считаю, что было бы очень плохо, если бы Трамп был переизбран на выборах в 2020 году», — отметила она. «В последнее время я много была в Европе, и лидеры там очень запутаны из-за того, что говорят и делают Соединенные Штаты, и кажется, что еще шесть лет Трампа было бы чем-то очень опасным», — подчеркнула экс-госсекретарь.

Дональд Трамп, Мадлен Олбрайт
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Комментарии (1)
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Гость
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dima zzzzz
dima zzzzz 2 минуты назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

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