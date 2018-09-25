В Минобороны назвали возможную причину взрыва миномета «Молот»

Причиной взрыва миномета «Молот» в Донецкой области Украины может быть неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.
Ранее во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что двое военнослужащих пострадали в результате взрыва миномета «Молот» на территории Донецкой области, возбуждено уголовное дело.
«По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих установлено следующее: вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.
Напомним, что в июле во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва еще одного миномета «Молот» трое военных погибли и девять получили ранения.
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