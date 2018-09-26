Нацбанк немного укрепил курс гривны

Нацбанк Украины в среду, 26 сентября, укрепил официальный курс гривны на пять копеек – до 28,0612 гривны за доллар против 28,1111 гривны за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,0477 грн против 33,0952 грн накануне.