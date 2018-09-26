В Англии согласовали условия продажи стадиона «Уэмбли»

Футбольная ассоциация Англии (FA) одобрила условия продажи стадиона «Уэмбли» в Лондоне за £600 млн ($788 млн) владельцу футбольного клуба «Фулхэм» Шахиду Хану. Об этом сообщила в среду газета Financial Times.

Хан пытается приобрести стадион с апреля 2018 года, однако только в последние дни в переговорах наметились позитивные сдвиги. Окончательное решение должно быть принято на комиссии FA в четверг.

По данным издания, сделка предусматривает ряд ограничений. В соответствии с ними ни один из спонсоров не имеет права получить «титульные права», такие как переименование стадиона или добавление фирменного бренда в дополнение к уже существующим. Также FA оставляет за собой право выкупа стадиона, если Хан не будет должным образом выполнять свои обязательства.

Отмечается, что бизнесмен собирается задействовать стадион в качестве площадки для выступлений принадлежащей ему команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Джексонвилль Джэгуарс».

Стадион «Уэмбли» был открыт в 2007 году на месте старой арены, известной как Empire Stadium или «Старый «Уэмбли». Он вмещает около 90 тыс. зрителей. Уэмбли, отличительной особенностью которого является арка высотой 134 метра, является домашней ареной для национальной сборной Англии по футболу.