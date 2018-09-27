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ТРЦ «Гулливер» выставили на продажу за долги

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ТРЦ «Гулливер» выставили на продажу за долги

Государственные «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» продают на аукционе права требования по кредитному договору на торгово-развлекательный центр «Гулливер» в Киеве по стартовой цене 18,177 миллиарда гривен.

Об этом говорится в электронной системе продажи арестованного имущества СЕТАМ.

На продажу выставляются права требования по кредитному договору и по договорам обеспечения.

Как сообщается, банкам принадлежит ипотека земельного участка площадью 1,1379 га и расположенного на нем торгово-офисного комплекса площадью 151,8 тыс кв метров на Спортивной площади в Киеве.

Цена продажи лота составляет остаток задолженности по кредитному договору по состоянию на дату проведения публичных торгов.

Торги состоятся 16 октября.

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Как известно, несколько лет назад «Ощадбанк» выдал компании «Три О», управляющей столичным ТРЦ «Гулливер» 460 млн долларов кредита, в то время как рыночная стоимость залогового имущества составила примерно половину от этой суммы.

Ощадбанк, Укрэксимбанк, ТРЦ Гулливер
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