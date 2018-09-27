ТРЦ «Гулливер» выставили на продажу за долги

Государственные «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» продают на аукционе права требования по кредитному договору на торгово-развлекательный центр «Гулливер» в Киеве по стартовой цене 18,177 миллиарда гривен.

Об этом говорится в электронной системе продажи арестованного имущества СЕТАМ.

На продажу выставляются права требования по кредитному договору и по договорам обеспечения.

Как сообщается, банкам принадлежит ипотека земельного участка площадью 1,1379 га и расположенного на нем торгово-офисного комплекса площадью 151,8 тыс кв метров на Спортивной площади в Киеве.

Цена продажи лота составляет остаток задолженности по кредитному договору по состоянию на дату проведения публичных торгов.

Торги состоятся 16 октября.

Как известно, несколько лет назад «Ощадбанк» выдал компании «Три О», управляющей столичным ТРЦ «Гулливер» 460 млн долларов кредита, в то время как рыночная стоимость залогового имущества составила примерно половину от этой суммы.