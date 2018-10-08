Депутаты хотят лишить Повалий, Лорак и Киркорова звания «народный артист Украины»

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде обратиться к Совету национальной безопасности и обороны Украины с рекомендацией ввести персональные санкции в отношении ряда деятелей культуры, лишив их звания «народного артиста Украины».

Соответствующий проект постановления (№ 9156) о применении персональных санкций зарегистрировала группа народных депутатов.

Согласно инициативе, парламент может предложить СНБО лишить звания «народный артист Украины» музыкальных исполнителей Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу, Виталия Козловского, которые являются гражданами Украины, а также граждан РФ — режиссера Владимира Бортко, певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость ввести такие санкции вызвана антиукраинскими призывами этих деятелей искусства.