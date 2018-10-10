«Дарница» пользуется услугами посредников, чтобы экспортировать препараты в РФ, - политолог Вадим Карасев

Фармкомпания «Дарница», используя фирмы-посредники, реализует по заниженным ценам фармпрепараты в России. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил политолог Вадим Карасев.

«Речь о том, что компания продает препараты в Российскую Федерацию через фирмы-посредники, которые берут на себя репутационные риски, связанные с торговлей со страной-агрессором. В действительности не столь негативен факт продажи за поребрик украинских лекарств (ибо официально ничего запретного в этом нет, да и валютная выручка поступает — поддержка экономики существенная от экспортных контрактов). Но несколько напрягает сам подход „Дарницы“ отнекиваться от таких поставок, продолжая торговать через „дружественные“ структуры. Схемы, конечно, не новые, но „баллов“ репутации „Дарницы“ не прибавляют», — отметил Вадим Карасев.

По его мнению, также не внушает радости и тот факт, что украинские медпрепараты российские покупатели, как правило, получают с существенным дисконтом.

«База электронных аукционов РФ, к примеру, показывает что антикоагуляционный препарат „Варфарин“ военный госпиталь одного российского города получил по цене порядка 50 грн. за упаковку. Для сравнения, киевские аптеки в центре города реализуют этот медпрепарат по 114 грн./упаковка. Конечно, может идти речь и о наценке со стороны аптек, и все же склоняюсь к мысли, что на экспорт в Россию препараты „Дарницы“ вполне могут идти по спецценам, тогда как внутри страны продаваться дороже. И вот этот факт — крайне негативен», — уверен политолог Вадим Карасев.

Эксперт также считает, что ценовая политика фармацевтов на внутреннем рынке должна быть более лояльной, хотя бы по причине отсутствия логистических и прочих накладных расходов, что присутствуют при экспортных поставках.

По мнению Вадима Карасёва, схемы сегодня используются и для импорта товаров из России в Украину. «Ведь всем известно, что Украина использует российский газ, пусть и официально называется его доставка в страну «реверсом из Словакии и других стран ЕС». Но это все же не европейский газ, а газ компании «Газпром», — подчеркнул Вадим Карасев.