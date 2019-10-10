«Политикам стоит смелее высказываться о негативном эффекте импорта электроэнергии из России»,- политолог Вадим Карасев

Несмотря на сложную и вопиющую проблему, которая назрела в Украине (речь об импорте электроэнергии из России), пока лишь Олег Ляшко четко высказал свою категоричную позицию по этому вопросу. Об этом на своей странице в сети Facebook написал политолог Вадим Карасев.

«Пока что из топовых политиков только Олег Ляшко прямо высказался по этой проблеме. Политики должны публично озвучивать и защищать свою позицию. Очень надеюсь, что он первый из политиков, но не последний. Проблема очень серьезная», — пишет Вадим Карасев.

По его мнению, импорт электроэнергии из России чреват для Украины тем, что отсекает Украину от перспектив интеграции в европейскую энергосистему ENTSO-E.

«Эксперты говорят, что четыре года Украина держалась, не покупала у россиян электроэнергию, готовилась к синхронизации своей энергосистемы с Европой. А сейчас из-за того, что кто-то из приближенных к власти олигархов решил „здесь и сейчас“ заработать, может быть сломана вся выстраиваемая за последние годы стратегия энергетической безопасности», — уверен политолог Вадим Карасев.

По его словам, позиции экспертов понятны, а вот политики «как в рот воды набрали».

«Я имею в виду не отдельных неравнодушных депутатов из профильного комитета, а больших политиков, лидеров партий. Неужели медийная эйфория вокруг одного известного олигарха К. так влияет на политиков? Или политики не хотят потерять лояльность одного общенационального канала?», — задаёт вопрос политолог Вадим Карасев.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал справку, которая позволила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. А народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии.