Трамп обвинил демократов в стремлении построить в США Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс США обвинил представителей Демократической партии в стремлении построить в Соединенных Штатах социализм. Статью с критикой программы своих политических противников американский лидер опубликовал в среду в газете USA Today.

«Правда заключается в том, что центристской Демократической партии больше не существует. Новые демократы — радикальные социалисты, которые хотят перестроить американскую экономику по образцу Венесуэлы. Если демократы получат контроль над Конгрессом в ноябре, мы в Америке окажемся на опасно близком расстоянии от социализма. Система государственного медицинского страхования — это только начало», — убежден Трамп.

«Каждый гражданин пострадает от такого радикального перестроения всей американской культуры и образа жизни», — предупреждает президент. По его словам, «радикальная программа» демократов «уничтожит благосостояние Америки», издержки производства мгновенно вырастут, и этот рост невозможно будет сдерживать, налоги тоже резко увеличатся. «Всеобщее здравоохранение повредит всем», — считает американский лидер. Пострадает финансирование оборонной сферы и системы медицинской помощи для людей пожилого возраста, убежден он.

«Ради нашей страны, нашего благосостояния, наших пожилых людей и всех американцев мы должны выиграть этот бой», — призывает Трамп.

На выборах 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами.

Сейчас соотношение республиканцев и демократов в Палате представителей — 236 против 193, и шесть мест вакантны. Для того чтобы получить контроль над нижней палатой Конгресса, демократам необходимо завоевать дополнительно 25 мандатов. В Сенате у республиканцев незначительный перевес: 51 голос против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, которые обычно блокируются с демократами.