В Бельгии арестован главный тренер ведущего футбольного клуба «Брюгге»

Бельгийская полиция задержала главного тренера чемпиона страны «Брюгге» Ивана Леко. Сорокалетний хорватский специалист подозревается в организации договорных матчей, сообщает Fox Sports.

Бельгийская полиция провела рейд по футбольным клубам с целью борьбы с мошенничеством и договорными матчами. Были проведены аресты функционеров, футболистов и тренеров. Среди арестованных оказался главный тренер «Брюгге» Иван Леко.

Иван Леко, в прошлом полузащитник сборной Хорватии и «Брюгге», возглавил клуб в прошлом году. Под руководством Леко «Брюгге» стал чемпионом страны и выиграл Кубок Бельгии.