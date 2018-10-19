H&M открыл второй магазин в Украине

Шведский ритейлер H&M в четверг открыл магазин в ТРЦ Sky Mall в Киеве, расширив украинскую сеть до двух магазинов. Как сообщила пресс-служба компании, площадь магазина составляет 2,5 тыс. кв. м.

Напомним, что первый магазин H&M в Украине площадью 3 тыс. кв. м открылся 18 августа в киевском ТРЦ Lavina Mall

Группа компаний H&M насчитывает 47 онлайн-платформ и более 4 700 магазинов на 69 международных рынках вместе с франчайзинговыми. Количество сотрудников составляет более 171 000 человек.