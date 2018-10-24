В Австралии будут судить 102-летнего мужчину за сексуальное преступление

В пригороде Сиднея находящийся в доме престарелых 102-летний мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 94-летней женщины, пишет SMH.

Подозреваемому предъявили обвинение в непристойном нападении с отягчающими обстоятельствами. Детали произошедшего не уточняются.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник: именно тогда местных сотрудников правоохранительных органов вызвали в дом престарелых, в котором проживали нападавший и его жертва.

В настоящий момент подозреваемый отпущен до суда под залог. Ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет. Суд по его делу состоится 20 ноября