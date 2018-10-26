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ФГВФЛ требует продолжения расследования по соучастникам банкротства банка «Хрещатик»

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ФГВФЛ требует продолжения расследования по соучастникам банкротства банка «Хрещатик»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оспорил прекращение расследования по факту нанесения ущерба государству должностными лицами Борщаговского химико-фармацевтического завода.

Как сообщается в постановлении Святошинского районного суда Киева, ФГВФЛ обжаловал закрытие соответствующего криминального производства следователем Святошинского УП ГУНП. Жалоба Фонда принята судом к рассмотрению.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что накануне банкротства банка «Хрещатик» БХФЗ перевел более 11 млн грн на счета 58 физических лиц-предпринимателей. Платежи были разбиты на суммы, меньшие 200 тыс. грн, что в дальнейшем давало возможность собственникам счетов претендовать на возмещение средств государством. По данным СМИ, все платежи были отправлены после окончания банковского дня.

Как сообщалось, в ходе расследования криминального производства № 42018101080000023, было установлено, что 1 апреля 2016 года клиентом ПАО «КБ «Хрещатик» акционерным обществом «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» в послеоперационное время, а именно с 17:26 до 00:00, в адрес банка было направлено 58 платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета Борщаговского ХФЗ, открытого в ПАО «КБ «Хрещатик», в пользу 58 физических лиц с указанием назначением платежа «предоставление займа по Договору б/н от 31.03.2016 без НДС».

Согласно данным о движении средств по счету Борщаговского ХФЗ, суммы «займов» по 57 из 58 платежных поручений составляли 195 000 грн, а по одному платежному поручению — 30 000 грн. Таким образом, сумма каждой операции не превышала установленную Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» максимальную гарантированную сумму возмещения в 200 000 грн.

Счета физлиц были открыты 1 апреля 2016 года, в тот же день, когда Борщаговский ХФЗ направил платежные поручения. Поскольку в назначениях платежа указано, что договора заключены 31 марта 2016 года, то на момент их заключения невозможно было внести реквизиты физлиц для перечисления (они были открыты только на следующий день). То есть договора не содержали обязательных реквизитов.

Осуществляя обзор и анализ движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия по 5 апреля 2016 года, следователи установили, что в истории транзакций отсутствуют перечисления с назначением платежа «предоставление займа». Однако в послеоперационное время в день, предшествующий признанию банка проблемным, фармпроизводитель осуществил сразу 58 таких платежей.

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По мнению представителей следствия, действия работников ПАО «КБ «Хрещатик», АО «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» и 58 физических лиц (получателей средств) свидетельствуют лишь о формальном списании безналичных средств со счета юрлица на специально открытые для этой цели счета физлиц на общую сумму 11,1 млн грн.

ФГВФЛ, БХФЗ, Хрещатик
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