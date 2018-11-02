Блокчейном стали интересоваться больше чем криптовалютами

По данным Google Trends, осенью количество запросов со словом «Blockchain» выросло по отношению к запросам со словом «Cryptocurrecy» (криптовалюта – англ.), сообщает The Next Web. В первый раз технология распределенного реестра обогнала по популярности цифровые деньги в июле 2018 года.

В данном случае неизвестно общее количество запросов, информация отображает только их соотношение. Динамика показывает значительное снижение интереса пользователей к блокчейн-индустрии.

Слово «Bitcoin» в поисковике вбивают в 10 раз чаще, чем «Blockchain» и «Cryptocurrecy» вместе взятые. Ранее выяснилось, что количество поисковых запросов, связанных с криптовалютами, снизилось на 93% с декабря прошлого года.