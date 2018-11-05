Помпео назвал страны, которые временно выводятся из-под антииранских санкций

Восемь стран временно выводятся из-под антииранских санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
В частности, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно выводятся из-под антииранских санкций.
По словам Помпео, санкции США направлены на сокращение экспорта иранской нефти, который с мая упал на миллион баррелей в день.
Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.
Ранее сообщалось, что Южная Корея стала первой страной-исключением из санкций США.
Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.
Майк Помпео заявил, что несмотря на массовые протесты в Иране в ответ на восстановление санкций, власти США уверены, что ситуация не позволит Ирану восстановить повторный запуск разработки ядерного оружия.
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