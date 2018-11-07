Омелян рассказал, как обстоят дела с Hyperloop в Украине

Реализация проекта Hyperloop в Украине идет по плану. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ, передает «Новое Время».

«Мы придерживаемся графика. До конца года ожидаем научное обоснование от НАНУ, понемногу уже ищем инвесторов, понимаем, где эта площадка может быть. Есть интересные вещи. Как только будем готовы выйти публично — сразу же об этом скажем», — сказал он.

Ранее Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки — Hyperloop.

В феврале Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop — это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.