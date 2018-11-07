Порошенко считает, что РПЦ нечего делать в Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что российской церкви нечего делать в Украине и призвал ее представителей возвращаться обратно в Россию. Об этом он заявил 7 ноября на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».
По словам Порошенко, после проведения Собора и избрания предстоятеля автокефальной Украинской православной церкви, украинская церковь получит настоящую независимость.
«Украина и я четко разделяем принцип не вмешательства государства в церковную деятельность, особенно иностранного государства», — сказал он.
Порошенко процитировал президента России Владимира Путина и заявил, что, по словам Путина, РФ держится на двух столпах — русской православной церкви и ядерном оружии.
Президент Украины назвал ненормальным тот факт, что в Кремле собирали совет безопасности России во главе с Путиным, чтобы обсудить, как защитить РПЦ в Украине.
«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — резюмировал Порошенко.
Также Порошенко сравнил появление в Украине независимой церкви с провозглашением 27 лет назад Независимости страны.
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Ця війна при цих не закінчиться ніколи на схід і там проповідуй упц до війни в україні привів майдан а карлик цим скористувався а може порохоботи агенти москалів