Китай скоро станет самой посещаемой страной в мире

Новые исследования предсказывают, что Китай станет самым популярным местом отдыха в мире по числу прибывающих и выезжающих путешественников, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование компании Euromonitor International.
По мнению экспертов, к 2030 году Китай обгонит Францию и станет самой популярной страной мира, а также сместит с позиций лидеров США и Германию по числу путешественников, выезжающих за рубеж.
Авторы исследования заявляют, что обеспечить первенство Китаю помогут туристы из азиатских стран, в том силе Тайваня и Гонконга, процедура получения визы для которых в данный момент упрощена.
Ожидается, что к 2023 году в Китае вырастет и внутренний туризм: жители страны совершат 6,7 миллиардов поездок, что на 42,5% больше, чем в 2018 году.
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