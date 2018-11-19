Подорожает тепло и вырастут цены: эксперт рассказала, к чему приведет рост эко-налога в Украине

В Украине могут значительно подорожать отопление для Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с котельными и вырасти цены на продукции части предприятий. К этому может привести принятия законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2. Об этом Обозревателю рассказала Руководитель организации «Эко патруль» в Днепропетровской области Татьяна Лампика.
«Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить порядка 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс. в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион», — рассказывает эксперт.
При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Многие местные власти держат их на депозитах либо тратят на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто «пропасть».
Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации мелкого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.
По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отобразится на объемах экспорта — пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.
«В любом случае налоги отображаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, которые существуют у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены повышать цены», — уверена Татьяна Лампика.
Напомним, ранее президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что повышение экологического налога в 25 раз приведет к сокращению темпов работы предприятий и ударит по экономике Украины.
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