В Раде собираются повышать экологический налог

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускает повышения ставок экологического налога через год.
«Будем повышать дальше. Это предмет компромисса с рынком. Давайте быть объективными. Европа ушла далеко от нас вперед в своем экономическом развитии и сейчас может позволить себе ограничивать выбросы, потому что это богатые страны. Мы, если введем такое ограничение, просто убьем нашу промышленность», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Гетманцев подчеркнул, что парламентарии готовы к обсуждению данного вопроса, так как компромисс в нем важен.
«Пока что компромисс достигнут на уровне одного евро. Налог поднят в три раза. Будем ли повышать дальше? Обязательно. Насколько и когда будем повышать? Возможно, через год снова повысим. Но это будет осуществляться только вследствие и как результат переговоров с рынком», — указал парламентарий.
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