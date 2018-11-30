Беларусь и Россия договорились о взаимном признании виз

Минск и Москва «окончательно и бесповоротно» договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз, документ планируется подписать в декабре, сообщил РИА Новости в пятницу начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
В пятницу в белорусском Бресте состоялось заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве Беларуси и России. Среди прочего экспертами двух стран обсуждался ход подготовки к подписанию проекта соглашения о взаимном признании виз. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что его планируется подготовить к 13 декабря, чтобы рассмотреть на заседании Совмина Союзного государства, которое также состоится в Бресте.
«Договорились по этому документу окончательно и бесповоротно сегодня. Руководители межгосударственной межведомственной рабочей группы поручили соглашение направить на внутригосударственное согласование», — сказал Бегун.
По его словам, предполагается, что документ выйдет на подписание в декабре.
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