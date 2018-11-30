Россия не будет зеркально отвечать на ограничения Украиной въезда россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет Украины на въезд россиянам от 16 до 60 лет, заявила, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно. Об этом она заявила в ходе брифинга, который транслируется в Facebook МИД России.
«Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству», — сказала Захарова. Представитель МИД России добавила, что в национальном масштабе это может привести к коллапсу.
Ранее сегодня стало известно, что Украина ограничила въезд в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. По словам президента страны Петра Порошенко, это сделано для того, чтобы Москва не формировала в Украине отряды «частных армий». Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал отметил, что запрет введен в рамках военного положения.
26 ноября Верховная рада одобрила введение военного положения на Украине до 26 декабря. Такое решение было принято после захвата российскими пограничниками в Керченском проливе трех украинских военных кораблей.
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