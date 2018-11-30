В Китае невиновный мужчина отсидел в тюрьме 23 года

В Китае вышел на свободу невиновный мужчина, который 23 года провел в тюрьме из-за обвинений в изнасиловании и убийстве, сообщает Asia One.

В 1996 году Цзиня Чжэхуна приговорили к отложенной смертной казни за убийство и изнасилование 20-летней девушки. Подсудимый пытался обжаловать приговор, заявив, что признательные показания он дал под пытками, однако суд оставил наказание в силе.

В 2014 году пресса занялась расследованием этого дела. Затем китайские власти также заявили, что рассмотрят его повторно.

Адвокат подсудимого заявлял, что никаких прямых доказательств вины подзащитного нет. При этом в деле есть существенные несостыковки — так, на теле жертвы были обнаружены следы ожогов от сигарет, но Цзинь Чжэхун не курит.

Повторное разбирательство подтвердило невиновность мужчины, которому в этом году исполнилось 50 лет. Сегодня суд снял с него все обвинения.