Суд выберет меру пресечения Продану 3 декабря

Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство САП об избрании меры пресечения экс-исполняющему обязанности председателя ГФС Мирославу Продану в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«30 ноября 2018 в Соломенский районный суд г. Киева поступило ходатайство о применении в отношении Продана М. В. меры пресечения. Судебное заседание по делу состоится 3 декабря 2018 года в 14 час. 30 мин в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. П. Шутова, 1», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ходатайство будет рассматривать судья Вадим Сенин.
Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.
Согласно данным следствия, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.
Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.
30 ноября в САП сообщили, что будут просить для Продана меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 89 млн. гривен.
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