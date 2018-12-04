Опубликован список самых прибыльных и убыточных украинских банков

В октябре и за период январь-октябрь самым прибыльным украинским банком стал государственный Приватбанк. Об этом пишет FinClub.
Второе место в октябре с прибылью в 458,5 млн гривен занял Райффайзен Банк Аваль.
Топ-3 замыкает Укрсоцбанк (261,7 млн гривен), который по итогам января-сентября был убыточным.
Остальные прибыльные банки из топ-10 с иностранным капиталом, кроме ПУМБ Рината Ахметова (+214 млн гривен) и государственного «Укрэксимбанка» (+183,3 млн гривен).
Самые прибыльные банки октября
Самыми убыточными были банки с российским капиталом: Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк — 66,7 млн гривен. В ноябре в ВТБ Банк вошла временная администрация после признания банка неплатежеспособным.
Самые убыточные банки октября
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