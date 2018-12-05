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В Киеве возле Афганского храма открыли Стену памяти и скорби с именами ветеранов-афганцев, погибших на Востоке Украины

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В Киеве возле Афганского храма открыли Стену памяти и скорби с именами ветеранов-афганцев, погибших на Востоке Украины

В Киеве, во дворе Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана, 5 декабря состоялось открытие Стены памяти и скорби с именами ветеранов-афганцев, погибших во время боевых действий на Востоке Украины. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, на Стене увековечены имена 18 воинов-афганцев и 2 воинов-интернационалистов.

Молебен и освящение Стены памяти и скорби возглавил глава Синодального отдела по взаимодействиям с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины митрополит Августин (Маркевич).

«Хоть и скорбная минута, но это тот случай, когда присутствует и радость. Эти воины мужественные, на том свете имеют утешение. Наверняка они говорят Богу: «Господи, а мы ведь еще пожили после Афгана...», в отличие от друзей, которые там остались. Никто не думал, что после тех испытаний, которые они прошли в Афганистане, придется снова брать в руки оружие и выполнять свой воинский долг, уже патриотический, не просто гражданский. Пусть эти пустые места не пополняются новыми нашими героями! Дай Бог, чтобы на этом все закончилось. Каждый мемориал, каждое место памяти погибшим - это святое, но когда сочетается с храмовым комплексом - очень хорошо, потому что можно не просто подойти, почтить, но и помолиться. Царство Небесное всем героям!», - сказал митрополит Августин.

Владыка Августин обратил внимание, к чему должно побуждать открытие памятной стены всех, кто ее увидит.

«Пусть это будет поводом подумать о своей Родине, о своем месте в жизни, государстве, обществе. А власти - мудрости, ума, чтобы все это скорее закончилось, как страшный сон», - подчеркнул владыка Августин.

В свою очередь, председатель украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский рассказал, что на открытие Стены приехали ветераны со всех уголков Украины.

«Нам, ветеранам Афганской войны, к сожалению приходится принимать участие уже во второй необъявленной войне. Но мы всегда были сыновьями своего народа, своего государства, и сегодня мы открываем Стену скорби по нашим погибшим собратьями на Востоке Украины. Я искренне благодарю ветеранов Афганской войны, приехавших сюда со всей Украины, чтобы поклониться памяти воинов. В этот момент Украине хочется пожелать мира», - сказал он.

Настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана, первый проректор Киевской Духовной Академии протоиерей Сергий Ющик рассказал о воинах, память которых увековечена на Стене.

«На Стене памяти и скорби есть таблицы с именами воинов-афганцев, погибших на Востоке Украины. На двадцати таблицах указаны их имена и информация где именно они служили. Среди них - восемнадцать воинов-ветеранов Афганистана и двое воинов-интернационалистов», - рассказал отец Сергий.

Он также сообщил, что на освящение Стены памяти прибыли столичные священники, священники военного отдела, капелланы и священники-ветераны Афганской войны. Настоятель храма напомнил, что 15 февраля следующего года, в день праздника Сретения Господня, будет отмечаться 30-летие вывода войск из Афганистана.

После освящения Стены памяти и скорби побратимы и родные погибших возложили цветы.

УПЦ, афганцы
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