Украина намерена увеличить количество ж/д маршрутов в Польшу

Министерство инфраструктуры Украины совместно с министерством инфраструктуры Польши работают над восстановлением двух железнодорожных маршрутов в 2019 году, сообщил глава украинского ведомства Владимир Омелян на пресс-конференции в Киеве в среду.
«Вместе с польскими коллегами мы работаем над восстановлением железнодорожного сообщения по направлениям Перемишль — Мальховице — Нижанковичи (Львовская обл.), а также Люблин — Львов. Я уверен, что у этих направлений есть будущее», — сказал он.
Омелян отметил, что инициатива возобновления ж/д сообщения между Украиной и Польшей исходила со стороны министра инфраструктуры Республики Польша Анджея Адамчика.
«Мы договорились, что в декабре „Укрзализныця“ и польская железная дорога окончательно согласуют формат запуска этих линий, и ближе к Новому году мы сможем озвучить сроки их реализации», — подчеркнул украинский министр, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Владимир Омелян также сообщил о том, что сегодня было финализировано решение о запуске контейнерного поезда между Китаем и Европой, а именно между Китаем и Польшей по территории Украины.
«Мы планируем, что количество таких поездов составит около 1 тыс. в год», — подчеркнул он.
Ранее в «Укрзализныце» сообщили, что с 8 декабря на ежедневной основе запускают беспересадочный вагон по маршруту Киев — Вроцлав, который будет курсировать в составе поездов № 749/51-52/750 с остановками на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.
В новом расписании АО «Укрзализныця» предусмотрены 40 международных поездов, из которых 20 — в страны Евросоюза.
Самым популярным международным направлением по данным «Укрзализныци» на данный момент является Киев-Перемышль — за 11 месяцев этого года УЗ перевезла почти 300 тыс. пассажиров в Перемышль (150 тыс. пассажиров за 11 месяцев 2017 года).
Также пользуется популярностью поезд № 67 Киев-Варшава — с начала года он перевез 27,5 тыс. пассажиров, что на 14 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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