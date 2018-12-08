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В Киеве вместо велодорожки установили инсталляцию с велосипедами

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В Киеве вместо велодорожки установили инсталляцию с велосипедами

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района установило на углу Парковой дороги и Набережного шоссе инсталляцию «Велосемья». Она создана по инициативе жителей Печерского района, утверждают авторы.

«Композиция имеет легкую динамическую векторную форму, которая создает иллюзию движения и на наш взгляд органично вписывается в существующий трафик», — пишет коммунальное предприятие.

Как отмечает издание Хмарочос, в рамках Велоконцепции Киева по Набережному шоссе от Почтовой площади по мосту Патона должна проходить велодорожка. Хотя в приоритетности велосети она занимает лишь 15 место, средства на ее строительство были заложены в бюджет еще в 2017 году.

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Второго ноября «Киевавтодор» объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для велодорожки, но он не состоялся. Шестого декабря состоялся повторный аукцион на котором победило ООО «Урбан Прогресс» с предложением стоимостью 1,98 млн. гривен.

Киев, велодорожки
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