В Житомире «скорая помощь» врезалась во внедорожник, есть пострадавшие

В субботу, 8 декабря, в Житомире «скорая помощь» столкнулась с внедорожником. Столкновение произошло около 10:20 на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского. В результате ДТП пострадало семеро людей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Предварительно известно, что автомобиль «скорой» двигался с включенными маячками по улице Мазепы и столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романив. После этого оба автомобиля влетели в здание.

В результате аварии травмы получили семь человек — водитель и пассажиры транспортных средства. Они госпитализированы в больницы Житомира.