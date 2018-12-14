Лукашенко уверяет, что Беларусь не сидит на шее у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупыми упреки в том, что Россия «кормит» Беларусь. Об этом он заявил в пятницу на встрече с российскими СМИ.

«Очень часто я читаю в СМИ, даже от сторонников нашего союза, я их называю заблудшими людьми, такие фразы, что чего мы кормим белорусов, а некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили, я думаю, если бы $100 млрд дали, то белорусы подавились бы от какого количества купюр», — сказал Лукашенко. По его словам, это «полная чепуха».

«Вот так рассуждать — это глупость», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза выше, чем предлагает Международный валютный фонд. «Если мы от России получаем $4-5 млрд кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1,2 млрд», — сказал белорусский лидер.