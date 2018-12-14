За год Bitcoin потерял 80% стоимости

Вечером 14 декабря среднерыночная стоимость Bitcoin вновь упала ниже отметки в $3300. Сейчас криптовалюта стоит $3297, год назад ее цена была выше на 80% и составляла $16 400. В то же время общая капитализация рынка сократилась практически в пять раз — с $505 млрд до $104 миллиардов.
Уже появились мнения, что падение криптовалют закончится лишь тогда, когда биткоин обесценится. Так, к примеру, считает главный аналитик Saxo Bank Стин Якобсен. Он утверждает, что монета не несет никакой реальной ценности, сейчас она потеряла популярность, а майнинг перестал быть прибыльным.
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