У Тимошенко заявили, что Бродский вложил деньги в Гриценко

Политтехнолог Юлии Тимошенко Михаил Чаплыга заявил, что избирательную кампанию Анатолия Гриценко на будущих президентских выборах-2019 финансирует бизнесмен и политик Михаил Бродский. Об этом Чаплыга написал на своей странице в Facebook.
«МЕНЯ достали вопросами о Бродском и Гриценко. Да! Бродский вложился в Грица ресурсом... в основном Обозом. Томенко — это и есть Бродский. Не знали? А теперь еще раз со знанием этого перечитайте пост Грица о структуре штаба и кто за что отвечает», — написал политтехнолог.
Чаплыга имел ввиду пост Анатолия Гриценко, опубликованный в понедельник, в котором он объявил о слиянии с партией «Рідна країна», Европейской партией Николая Катеринчука и Николаем Томенко. В тот же день Гриценко публикует еще одну запись о кадровых назначениях своего центрального избирательного штаба. Томенко, о котором упоминает Чаплыга, указан в качестве заместителя руководителя штаба по вопросам стратегии избирательной кампании и медийных коммуникаций. Если исходить из логики политтехнолога штаба Тимошенко, такое назначение Томенко не случайно, ведь Бродский является собственником издания «Обозреватель». К слову, за последним закрепилась дурная репутация, как медиа, работающего «по наводке» своего владельца.
В комментариях у Чаплыги спросили, поддерживает ли Михаил Бродский Юлию Тимошенко, на что тот ответил: «Бродский — это Томенко. А Томенко — это Гриценко».
После этого один из пользователей соцсети добавил в комментарии фотографию Николая Томенко с баскетбольного матча. На фото, судя по всему, политик находится в киевском спорткомплексе «Меридиан», где проводил свои матчи БК «Будивельник» и БК «Киев». По правую руку от него сидели экс-глава Администрации президента Януковича Сергей Левочкин, баскетбольный функционер Александр Волков и олигарх Дмитрий Фирташ. К слову, именно Бродский является президентом Федерации баскетбола Украины.
Михаил Чаплыга известен СМИ как политтехнолог кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Озвучив информацию о причастности Михаила Бродского к финансированию избирательной кампании Анатолия Гриценко, он сделал скриншот поста группы «Политические войны» о том, что в 2013 году Бродский вместе с Андреем Клюевым ездили в Москву на именины Владимира Путина. Там они лично общались с юбиляром и обсуждали вопрос о передаче Крыма под российскую юрисдикцию.
Напомним, ранее журналисты писали, что Анатолий Гриценко отказался назначить Михаила Бродского главой своего избирательного штаба (им в итоге стал Виктор Чумак). Это связано с тем, что украинские и зарубежные СМИ опубликовали серию расследований о связи Бродского с криминалом и международной преступностью.
Став токсичным для Гриценко, Михаил Бродский решил создать собственную партию. Объединив Андрея Клюева, Романа Насирова и еще несколько одиозных личностей, бизнесмен презентовал проект «Регионы вперед». Он уже воюет с властью, борется с бедностью и защищает украинскую землю.
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