Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку из-за поломки кофеварки

Самолет авиакомпании Lufthansa совершил в воскресенье утром экстренную посадку в аэропорту Гамбурга из-за короткого замыкания в бортовой кофеварке. Об этом сообщило агентство DPA.

По его данным, самолет следовал из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне. Во время полета члены экипажа почувствовали на бортовой кухне запах гари. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Гамбурге.

По данным агентства, на борту находились 90 пассажиров, никто из них не пострадал.