Украина и Польша стали единым экономическим организмом, - посол

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
«У нас постоянно растут показатели двусторонней торговли. А кроме того, есть активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом», — отметил Пекло.
По его словам, Польша уже не может обеспечить свое экономическое развитие без украинских работников.
«Вместе с тем деньги, пересылаемые домой этими работниками — важный фактор поступления валюты в Украину. Эти люди получают также опыт, который впоследствии пригодится им дома, например — для начала собственного бизнеса. И это выгодно для обеих сторон», — считает посол.
По его мнению, негативные оценки двусторонних отношений базируются исключительно на одном аспекте — оценках исторических событий.
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