В Украине стремительно растут зарплаты и количество IT-специалистов

По состоянию на 2018 год в Украине работают почти 160 тысяч IT-специалистов, на 26% больше, чем в 2017. Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на исследование портала Dou.
За последний год у Junior QA зарплата увеличилась с 400 до 500 долларов, у Middle — с 1100 до 1300 долларов. Наибольший скачок произошел у Senior-специалистов Ruby — плюс 800 долларов. Растет зарплата и у проджект-менеджеров — за последний год прибавилось 200 долларов.
Количество опубликованных на DOU вакансий выросло за год в полтора раза — с 3111 до 4606 в месяц. При этом чаще всего компании ищут Front End, QA, PHP, .NET и Java-специалистов.
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