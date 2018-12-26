В Украине стремительно растут зарплаты и количество IT-специалистов

По состоянию на 2018 год в Украине работают почти 160 тысяч IT-специалистов, на 26% больше, чем в 2017. Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на исследование портала Dou.

За последний год у Junior QA зарплата увеличилась с 400 до 500 долларов, у Middle — с 1100 до 1300 долларов. Наибольший скачок произошел у Senior-специалистов Ruby — плюс 800 долларов. Растет зарплата и у проджект-менеджеров — за последний год прибавилось 200 долларов.

Количество опубликованных на DOU вакансий выросло за год в полтора раза — с 3111 до 4606 в месяц. При этом чаще всего компании ищут Front End, QA, PHP, .NET и Java-специалистов.