Россия перехватила разведывательный самолет США, патрулировавший Крым

В четверг, 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публичный сервис Aircraft Spots, отслеживающий движение самолетов.
«Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма», — говорится в сообщении.
Позже сервис сообщил, что американский самолет продолжил свое патрулирование.
Напомним, самолет ВВС США Boeing RC-135V вошел в акваторию Черного моря 26 ноября. Сообщалось, что Boeing RC-135 — это семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.
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