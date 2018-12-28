Государство лишило местные власти права расходовать сборы за выбросы CO₂

Центральные власти отняли у органов местного самоуправления право использовать отчисления налога за выбросы двуокиси углерода (СО2). Об этом свидетельствуют изменения к Бюджетному кодексу, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, пишет GMK.CENTER.
«Экологический налог, взимаемый за выбросы в атмосферный воздух двуокиси углерода стационарными источниками загрязнения, зачисляется в общий фонд государственного бюджета в полном объеме», – говорится в законе №2621-VIII.
В 2018 году местные бюджеты получали 55% собранного экологического налога. У этих средств было целевое назначение – природоохранные мероприятия. 45% шло в общий фонд госбюджета. Такая схема распределения вызывала нарекания у всех сторон процесса, поскольку не позволяла объективно оценить эффективность использования средств.
В то же время, полное зачисление эконалога в общий фонд госбюджета исключает возможность отследить его использование в принципе. Сам налог фактически превращен в фискальный инструмент пополнения доходов госбюджета: общий фонд не предполагает его целевое использование.
Издание напоминает, что источники выбросов СО2 распределены по территории Украины неравномерно. В предыдущие годы власти индустриального юго-востока и сравнительно экологически благополучного северо-запада могли бы расходовать средства эконалога эффективнее. Однако теперь они полностью лишены возможности направить компенсацию выбросов СО2 на природоохранные мероприятия.
Напомним, Верховная Рада подняла с 1 января 2019 года ставку налога на выбросы углекислого газа с 0,41 грн/т до 10 грн/т. Промышленные предприятия Украины должны будут уплатить в 25 раз больше экологического налога, чем прежде.
В 2017 году метпредприятия выбросили 32,99 млн т СО2 и около 1,2 млн т – горно-обогатительные. До повышения ставок компании ГМК платили примерно 13 млн грн в год экологического налога. Теперь будут вынуждены платить не менее 350 млн грн в год.
В Украине все еще нет эффективных механизмов целевого использования собранных экологических платежей. Вряд ли они появятся после банального повышения ставок налога на выбросы СО2 – а значит, улучшения финансирования природоохранных мероприятий тоже не стоит ждать.
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