Порошенко получил еще полмиллиарда дивидендов от Rothschild Trust

Трастовый управляющий Rothschild Trust, который управляет кондитерской корпорацией Roshen, перечислил президенту Петру Порошенко второй транш дивидендов в размере 548,6 млн. гривен. Соответствующая информация содержится на сайте НАПК, пишет ЭП.

Президент сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии еще 1 января текущего года.

Кроме дохода от Rothschild Trust Порошенко также задекларировал 26,2 млн. гривен дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал».

Напомним, первый транш в размере более 556,7 млн гривен глава государства задекларировал 26 декабря прошлого года.

В пресс-службе президента тогда отметили, что Порошенко более 3 лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

Петр Порошенко передал Roshen в доверительную собственность Rothschild после того, как на компанию, якобы, не нашлось покупателя.