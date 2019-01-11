Гриценко официально выдвинули кандидатом в президенты

На съезде партии «Гражданская позиция», который прошел 11 января, было принято решение о выдвижении Анатолия Гриценко кандидатом на очередных выборах президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что на съезде присутствовали 265 делегатов и более 70 приглашенных лиц.

По данным пресс-службы за выдвижение Гриценко кандидатом на президентских выборах проголосовали все присутствующие делегаты.

Комментируя это решение Гриценко заявил, что знает, как поднять страну и армию.

«Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент», — сказал он.

Напомним, что согласно последним социологическим опросам, лидерами президентского рейтинга являются Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.