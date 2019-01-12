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Член Конгресса, поддержавшая Асада, будет баллотироваться в президенты США

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Член Конгресса, поддержавшая Асада, будет баллотироваться в президенты США

Член палаты представителей США от Демократической партии Тулси Габбард объявила о своем решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, передает CNN. Официальное заявление на этот счет она пообещала сделать на следующей неделе.

«У меня есть немало причин для принятия этого решения. Есть много проблем, с которыми сталкиваются американцы, которые меня беспокоят и которые хочу помочь решить», — заявила она. В числе подобных проблем она перечислила доступ к медицинской помощи, реформу правоохранительной системы и изменение климата. Центральным вопросом она назвала «проблему войны и мира».

37-летняя Тулси Габбард известна критикой политики США на Ближнем Востоке. Габбард прошла военную службу, вступив в ряды Нацгвардии в качестве добровольца. С 2004 по 2006 год она служила в Ираке, позднее — командовала взводом военной полиции в бригаде спецназа. Габбард является майором Национальной гвардии США.

С 2013 года в палате представителей она представляет Гавайи. В ходе последней президентской кампании в США Габбард поддержала Берни Сандерса, однако после того, как он покинул президентскую гонку, отдала свой голос Хиллари Клинтон. Тем не менее выбор Хиллари Клинтон в качестве основного кандидата от демократов привел к ее конфликту с Национальным комитетом Демократической партии. После победы Трампа она встретилась с избранным президентом. Источники ABC News сообщали, что Габбард рассматривается в качестве кандидата на один из постов в президентской администрации.

В январе 2017 года Габбард совершила поездку в Сирию в статусе члена конгресса. В ходе поездки она встретилась с Башаром Асадом. «Моя поездка в Сирию показала совершенно ясно, что наша война за свержение режима является контрпродуктивной и не соответствует интересам Америки. И, конечно, она не в интересах сирийского народа», — заявила Габбард по итогам поездки.

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Очередные президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2020 года. О планах участия в новых выборах заявляли действующий президент Дональд Трамп, миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, а также экс-вице-президент Джо Байден.

США, Конгресс США, Тулси Габбард
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Суббота, 12 января 2019
Пятница, 11 января 2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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