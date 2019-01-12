Член Конгресса, поддержавшая Асада, будет баллотироваться в президенты США

Член палаты представителей США от Демократической партии Тулси Габбард объявила о своем решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, передает CNN. Официальное заявление на этот счет она пообещала сделать на следующей неделе.

«У меня есть немало причин для принятия этого решения. Есть много проблем, с которыми сталкиваются американцы, которые меня беспокоят и которые хочу помочь решить», — заявила она. В числе подобных проблем она перечислила доступ к медицинской помощи, реформу правоохранительной системы и изменение климата. Центральным вопросом она назвала «проблему войны и мира».

37-летняя Тулси Габбард известна критикой политики США на Ближнем Востоке. Габбард прошла военную службу, вступив в ряды Нацгвардии в качестве добровольца. С 2004 по 2006 год она служила в Ираке, позднее — командовала взводом военной полиции в бригаде спецназа. Габбард является майором Национальной гвардии США.

С 2013 года в палате представителей она представляет Гавайи. В ходе последней президентской кампании в США Габбард поддержала Берни Сандерса, однако после того, как он покинул президентскую гонку, отдала свой голос Хиллари Клинтон. Тем не менее выбор Хиллари Клинтон в качестве основного кандидата от демократов привел к ее конфликту с Национальным комитетом Демократической партии. После победы Трампа она встретилась с избранным президентом. Источники ABC News сообщали, что Габбард рассматривается в качестве кандидата на один из постов в президентской администрации.

В январе 2017 года Габбард совершила поездку в Сирию в статусе члена конгресса. В ходе поездки она встретилась с Башаром Асадом. «Моя поездка в Сирию показала совершенно ясно, что наша война за свержение режима является контрпродуктивной и не соответствует интересам Америки. И, конечно, она не в интересах сирийского народа», — заявила Габбард по итогам поездки.

Очередные президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2020 года. О планах участия в новых выборах заявляли действующий президент Дональд Трамп, миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, а также экс-вице-президент Джо Байден.