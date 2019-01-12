Дочь Трампа может возглавить Всемирный банк

Имя дочери президента США Иванки Трамп оказалось в списке кандидатов, которых Минфин США изучает на предмет участия в борьбе за пост главы Всемирного банка. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает Financial Times.

Согласно сложившейся в XX веке традиции, именно гражданин США выбирается на пост руководителя Всемирного банка, в то время как управление МВФ доверяется представителям европейских стран. В 2019 году руководство ВБ анонсировало «открытые и прозрачные» выборы, что некоторыми было расценено как решение отвязать выбор кандидата от его гражданства. Вместе с тем, отмечает FT, несмотря на это, именно номинант от США будет обладать наибольшими преимуществами.

В Минфине США сообщили, что для рассмотрения было получено немало кандидатур. Источники FT в их числе называют Марка Грина, главу Агентства международного развития США, экс-посланника США в ООН Никки Хейли и дочь Дональда Трампа и его советника Иванку Трамп.

7 января глава Всемирного банка Джим Ён Ким объявил о своем решении досрочно покинуть пост, который он занимал на протяжении более шести лет. На пост главы ВБ Джим Ён Ким был выдвинут президентом США Бараком Обамой в марте 2012 года.

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Начиная с 1944 года Всемирный банк обеспечил финансирование более 12 тыс. проектов развития, предоставив традиционные займы, беспроцентные кредиты и гранты.