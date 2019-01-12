Войти
Трамп в этом году все-таки не поедет на Давосский форум
решение
Трамп в этом году все-таки не поедет на Давосский форум
Порошенко обещает до выборов включить в конституцию нормы о ЕС и НАТО
евроинтеграция
Порошенко обещает до выборов включить в конституцию нормы о ЕС и НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Дочь Трампа может возглавить Всемирный банк

610
Дочь Трампа может возглавить Всемирный банк

Имя дочери президента США Иванки Трамп оказалось в списке кандидатов, которых Минфин США изучает на предмет участия в борьбе за пост главы Всемирного банка. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает Financial Times.

Согласно сложившейся в XX веке традиции, именно гражданин США выбирается на пост руководителя Всемирного банка, в то время как управление МВФ доверяется представителям европейских стран. В 2019 году руководство ВБ анонсировало «открытые и прозрачные» выборы, что некоторыми было расценено как решение отвязать выбор кандидата от его гражданства. Вместе с тем, отмечает FT, несмотря на это, именно номинант от США будет обладать наибольшими преимуществами.

В Минфине США сообщили, что для рассмотрения было получено немало кандидатур. Источники FT в их числе называют Марка Грина, главу Агентства международного развития США, экс-посланника США в ООН Никки Хейли и дочь Дональда Трампа и его советника Иванку Трамп.

7 января глава Всемирного банка Джим Ён Ким объявил о своем решении досрочно покинуть пост, который он занимал на протяжении более шести лет. На пост главы ВБ Джим Ён Ким был выдвинут президентом США Бараком Обамой в марте 2012 года.

Читайте также: Около 800 тысяч госслужащих США остались без зарплаты из-за «шатдауна»

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Начиная с 1944 года Всемирный банк обеспечил финансирование более 12 тыс. проектов развития, предоставив традиционные займы, беспроцентные кредиты и гранты.

Всемирный банк, Иванка Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 12 января 2019
Пятница, 11 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016