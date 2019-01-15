На замене батарей iPhone Apple потеряла $11 млрд

После скандала, связанного с искусственным замедлением устаревших iPhone с изношенными батареями для избежания их внезапного выключения, Apple заменила аккумуляторов вдесятеро больше обычного. По сообщению автора блога Daring Fireball Джона Грубера, за 2018-й год компания по скидке поменяла более 11 миллионов батарей, недополучив из-за этого около $11 миллиардов.
Напомним, в конце 2017 года Apple призналась, что iOS ограничивала производительность iPhone c изношенными, переохладившимися или просто близкими к разрядке батареями. Делалось это не из корыстных побуждений, заявляли из компании, а ради комфорта пользователей и продления срока службы смартфонов.
В марте 2018-го вышел патч iOS 11.3, позволяющий выяснить, замедляет ли операционка смартфон из-за «уставшей» батареи ради предотвращения внезапных перезагрузок, и при желании отключить это замедление. Настройка доступна на iPhone 6 и новее в разделе «Настройки» —> «Аккумулятор».
В открытом письме к клиентам Apple извинилась за «непонимание» вокруг ситуации с искусственным замедлением устройств и предложила значительную скидку на замену батарей: $29 вместо $79. Программа действовала с конца 2017-го до 31 декабря 2018 года.
За этот период к Apple обратились 11 миллионов клиентов, тогда как обычно производитель за год меняет в среднем 1–2 миллиона аккумуляторов. По мнению Грубера, из-за щедрой скидки некоторые потребители решили отложить покупку новой модели за тысячу долларов и потратить $29 на замену батареи. В результате Apple могла недополучить около $11 миллиардов выручки.
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