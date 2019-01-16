Украина возглавила рейтинг смертности из-за неправильного питания

Украина заняла первую строчку в рейтинге смертности ее жителей из-за неправильного питания. Соответствующее исследование провели ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии, передает Радио Свобода.

В целом в первую двадцатку попали 14 стран бывшего СССР среди более полусотни стран, которые стали объектами исследования, выполненного по заказу Всемирной организации здравоохранения.

Украина оказалась на первом месте в рейтинге смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием. В частности, уровень смертности по этой причине в 2016 году составил 38,2% от всех смертей.

Всего ученые проанализировали данные 51 страны так называемого европейского региона ВОЗ — вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами за период с 1990 по 2016 год.

На втором месте — Беларусь (36,8%), третьем — Грузия (34,4%), четвертом — Молдова (34,2%), пятом — Узбекистан (32,2%).

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

Болгария (32,2%)

Азербайджан (32,0%)

Туркменистан (31,9%)

Латвия (31,7%)

Литва (30,5%)

Россия (30,0%)

Кыргызстан (29,5%)

Казахстан (29,5%)

Словакия (29,0%)

Эстония (28,3%)

Армения (28,2%)

Румыния (27,6%)

Албания (27,2%)

Черногория (26,6%)

Чехия (26,4%).