Wizz Air приостанавливает выполнение рейса Харьков-Лондон

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air с 9 февраля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов Харьков-Лондон (аэропорт «Лутон»).
Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе авиакомпании, временная отмена рейсов связана с влиянием спроса на билеты на указанное направление.
«Поскольку спрос и туристические сезоны влияют на авиационную отрасль, Wizz оптимизировала выполнения рейсов на своих украинских маршрутах и с 9 февраля приостанавливает выполнение перелетов по направлению Харьков-Лондон („Лутон“) в течение зимнего сезона», — отмечается в заявлении авиакомпании.
Дополнительные ресурсы Wizz Air использует для обслуживания рейсов, на которые существует высокий спрос.
Пассажирам, бронирование которых отменилось, предлагаются бронирования на альтернативных рейсы, полное возмещение или 120% компенсация стоимости билетов, которая перечисляется на счет Wizz в форме кредита.
Wizz Air открыла продажу билетов на рейсы Харьков-Лондон («Лутон») с июля 2018 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016