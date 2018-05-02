Wizz Air откроет маршрут Львов-Лондон

Авиакомпания Wizz Air откроет рейс по маршруту Львов-Лондон. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Лоукостер Wizz Air запустит рейсы между Львовом и лондонским аэропортом Лутон с 1 мая 2018 года, а не с 1 сентября, как анонсировалось ранее.

Аэропорт Лутон расположен в 48 км от британской столицы. В 2009 году Wizz Air выполнял прямые рейсы Львов-Лондон, однако полеты были прекращены.