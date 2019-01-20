Дмитрия Гнапа, Александра Вилкула и Илью Киву выдвинули кандидатами в президенты

Партия «Сила людей» выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента, запланированных на 31 марта. Такое решение члены политической силы поддержали на 10-м всеукраинском съезде партии, который проходит в воскресенье в Киеве.
В то же время участники Форума за мир и развитие, проходящего в воскресенье в Запорожье, высказались в поддержку народного депутата фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула как кандидата от оппозиционных сил Украины на предстоящих президентских выборах, сообщается на официальном сайте партии «Оппозиционный блок».
Также на очередном съезде СПУ кандидатом в президенты был выдвинут лидер Социалистической партии Украины (СПУ) Илья Кива.
Напомним, Дмитрий Гнап — украинский журналист, общественный активист. С 2013 года — руководитель проекта «Слідство.Інфо» на «Громадському.ТБ». В июне 2018 года он заявил, что уходит в политику и ведет переговоры о создании нового политического проекта.
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