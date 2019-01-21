Лукашенко хочет дружить и с Западом, и с Востоком

Беларусь готова к взаимодействию со всеми странами на принципах уважения и порядочности. Об этом заявил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает ТАСС.
«Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности», — сказал Лукашенко. По его словам, с учетом своего геополитического положения Минск, как никто другой, заинтересован в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве. «Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и решаются построенные на их фундаменте стены непонимания», — отметил президент РБ.
Лукашенко подчеркнул, что за Беларусью прочно закрепился статус одного из инициаторов и активных участников интеграционных процессов на евразийском пространстве. «Глубоко убежден, что Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии, — сказал белорусский лидер. — Мы будем и дальше инициировать миролюбивые, объединяющие проекты сотрудничества, и, конечно, поддерживать любые добрые начинания с вашей стороны».
По его словам, современная международная ситуация стремительно меняется, и зачастую ее сложно спрогнозировать. Лукашенко отметил, что «все более жесткая конкуренция охватывает мировую экономику». «В этих непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию противостояния традиционным и новым угрозам», — отметил Лукашенко и добавил, что, «как показывает практика, делать это эффективнее вместе».
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