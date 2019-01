Большой куш. 10 слияний и поглощений года

2018 год отметился небывалой, как для нашей страны, активностью на рынке слияний и поглощений (M&A). Издание Фокус выбрало наиболее интересные сделки: среди них продажа президентской собственности, слияния технологичных гигантов и передел рынка столичной недвижимости.

1

Когда: октябрь 2018 года

Что купили: ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» «Прайм Эссетс Капитал» Петра Порошенко

Кто продал: ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд» (ЗНКИФ)

Кто купил: Evins Ltd Сергея Тигипко

Сумма сделки: $300 млн (по независимым оценкам)

Проданная доля: 74%

Отрасль: машиностроение

Баллотируясь на пост президента весной 2014 года, Пётр Порошенко пообещал продать свой основной бизнес-актив — кондитерскую корпорацию «Рошен». Однако этот процесс за четыре года президентства Порошенко так и не дошёл до логического финала.

Вместе с тем в октябре 2018-го стало известно о продаже другого звена бизнес-империи Порошенко — столичного судостроительного завода «Кузница на Рыбальском». Этим активом президент владел совместно со своим давним соратником и бизнес-партнёром — депутатом от БПП Игорем Кононенко.

Покупателем стал Сергей Тигипко, который после кризиса 2014–2015 годов превратился в одного из наиболее активных игроков украинского рынка слияний и поглощений.

Несмотря на то что «Кузница на Рыбальском» последние годы активно выполняет военные заказы, участники рынка не исключают, что нового собственника в первую очередь интересует обширный земельный участок под заводом, на котором можно построить многофункциональный комплекс недвижимости и оборудовать благоустроенную набережную.

2

Когда: сентябрь 2018 года

Что купили: Mriya Farming PLC (Агрохолдинг «Мрия»)

Кто продал: консорциум кредиторов обанкротившегося агрохолдинга, в числе которых IFC, Альфа-Банк, Credit Agricole, Deutsche Bank

Кто купил: SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company), Саудовская Аравия

Сумма сделки: $242 млн (по независимым оценкам)

Проданная доля: 100%

Отрасль: сельское хозяйство

После того как «Мрия» объявила о дефолте, а её собственники, Иван Гута и его семья, бежали из Украины, агрохолдинг стал головной болью как для консорциума кредиторов, в лице таких международных структур, как IFC, Альфа-Банк, Credit Agricole, Deutsche Bank DBU и др., так и для государства. Ведь крупная компания, которая не смогла погасить задолженность в совокупном объёме около $1,1 млрд, изрядно портила имидж и инвестиционный климат Украины.

Осенью 2018 года информационный фон вокруг «Мрии» изменился — в риторике государственных мужей некогда проблемное предприятие стало выступать предметом гордости. После того как консорциум кредиторов, который на протяжении четырёх лет инвестировал в агрохолдинг, уменьшил его задолженность до $310 млн, актив привлёк внимание зарубежных инвесторов. Покупка «Мрии» инвестиционным фондом SALIC из Саудовской Аравии стала одной из крупнейших сделок в украинском агросекторе.

По мнению президента Петра Порошенко, это событие стало свидетельством «качественного изменения инвестиционного климата в нашем государстве, восстановления веры инвесторов и их готовности вкладывать в Украину». Однако эксперты агрорынка считают, что покупателей прежде всего заинтересовало удобство логистики и климатические условия.

3

Когда: август 2018 года

Что купили: ЧАО «Донецксталь» (ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и ООО «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская»)

Кто продал: Fintest Trading Co Limited (Виктор Нусенкис)

Кто купил: Metinvest B.V., Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd, Treimur Investments Ltd. («Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского

Сумма сделки: $190 млн

Проданная доля: 100%

Отрасль: металлургия, добывающая промышленность

Виктор Нусенкис, которого в СМИ называют «православным олигархом», летом 2018 года продал один из последних осколков некогда могущественной бизнес-империи — промышленной группы «Донецксталь», на сегодня практически разорённой конфликтом на востоке Украины. Объектом сделки стало оставшееся в собственности Нусенкиса (после экспроприации большинства активов главарями «ДНР») шахтоуправление «Покровское» и обогатительная фабрика «Свято-Варваринская». Они расположены на подконтрольной Украине части Донецкой области. «Покровское» — крупнейшее в Украине предприятие, добывающее коксующиеся угли.

Покупателем стал металлургический холдинг «Метинвест». По всей видимости, таким образом горно-металлургический бизнес Ахметова и Новинского пытается компенсировать потерю своих шахт, «национализированных» «ДНР».

4

Когда: июль 2018 года

Слияние: EVO Group (Naspers / EVO Group) и Rozetka (Temania Enterprises Ltd.), Украина

Сумма сделки: неизвестна

Отрасль: eCommerce

Стартовавшее летом 2018 года объединение двух ведущих игроков украинского рынка электронной коммерции — онлайн-магазина и маркетплейса Rozetka.ua и группы компаний EVO, в которую входят популярные маркетплейсы и сервисы Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, «Вчасно» и Shafa.ua, стала одной из самых резонансных сделок в украинском технологическом секторе.

Подконтрольная Владиславу Чечёткину компания Rozetka выкупила долю группы компаний EVO, которая ранее принадлежала интернет-холдингу Naspers со штаб-квартирой в ЮАР. После заключения сделки доля основателей EVO должна была трансформироваться в часть объединённой компании.

Образовавшаяся в результате слияния структура сегодня наиболее крупный и влиятельный игрок украинского рынка eCommerce, объём которого в 2018 году оценивался в 65 млрд грн и, по прогнозам группы компаний EVO, в 2019-м обещает дорасти до 85 млрд грн.

Впрочем, несмотря на резонансное слияние, и Rozetka.ua, и маркетплейсы и сервисы из группы EVO продолжают активно расти и развиваться в прежних форматах как отдельные бизнесы. Товарооборот на маркетплейсах Prom, Bigl, Crafta, Shafa, Kabanchik в 2018 году увеличился на 54%, до 9,3 млрд грн, на Prom.ua — на 27%, до 10,5 млрд грн.

5

Когда: январь 2018 года

Что купили: телеканал «Эспрессо» (ООО «Аста Финанс»)

Кто продал: Арсений Яценюк, Инна Авакова, Лариса Княжицкая

Кто купил: Atmosphere Entertainment Ивана Жеваго

Сумма сделки: $4,9 млн (по независимым оценкам)

Проданная доля: 78%

Отрасль: медиа

Наиболее резонансной сделкой 2018 года в украинском медиабизнесе стала продажа телеканала «Эспрессо». Бывшие собственники — экс-премьер Арсений Яценюк, супруга главы МВД Арсена Авакова — Инна Авакова и жена депутата фракции «Народный фронт» Николая Княжицкого — Лариса Княжицкая уступили свой информационный канал Ивану Жеваго — сыну известного бизнесмена Константина Жеваго.

В частности, Яценюк от реализации своей доли в 30% выручил $1,47 млн, исходя из чего можно предположить, что сумма сделки составила около $4,9 млн. Для нового собственника покупку вряд ли можно назвать выгодной — медиабизнес в Украине традиционно дотационный. Скорее интерес заключается в получении нового инструмента влияния на массы.

6

Когда: январь 2018 года

Что купили: ПАО «Лисичанскнефтепродукт»

Кто продал: Rosneft Management Company Limited

Кто купил: Glusco Energy SA (Glusco Ukraine), Швейцария

Сумма сделки: неизвестна

Проданная доля: 87%

Отрасль: розничная торговля

Сделка по продаже ПАО «Лисичанскнефтепродукт» стала продолжением тенденции исхода российского бизнеса из Украины, который до 2014 года чувствовал себя на украинской территории вполне вольготно, но позже утратил доверие потребителей и партнёров, из-за чего стал заметно терять долю рынка.

Каждая аналогичная сделка закономерно вызывает вопрос о том, не скрывается ли за новым собственником российский капитал, который умело «перекрасился», использовав открытую на западе фирму.

Так, за компанией Glusco Ukrain, которая приобрела «Лисичанскнефтепродукт», стоит швейцарская фирма Glusco Energy S.A., входящая, в свою очередь, в группу Proton Energy Group S.A. Владельцем последней выступает некий Нисан Моисеев, украинский бизнесмен российского происхождения с израильским гражданством.

7

Когда: октябрь 2018 года

Что купили: холдинг «Формула вкуса»

Кто продал: ПАО «Каскад-Инвест» Виталия Хомутынника

Кто купил: «Доминион-К» Александра Табалова

Сумма сделки: неизвестна

Проданная доля: 50% (по данным СМИ)

Отрасль: пищевая промышленность

Сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виталий Хомутынник в октябре прошлого года вышел из хлебного бизнеса, продав свою долю в холдинге «Формула вкуса» партнёру по хлебному бизнесу Александру Табалову. Хомутынник стал бизнес-партнёром Александра Табалова в 2012 году, когда они вместе создали «Полтавахлеб», скупив акции «Николаевхлеба» (около 70% рынка Николаева) и, по данным в СМИ, поделив доли 50% на 50%. На тот момент Табалов удерживал около 6% хлебного рынка страны с оборотом свыше 1 млрд грн. После слияния компания начала активно скупать предприятия хлебной отрасли. В состав группы вошли «Кременчугский хлебокомбинат», «Комсомольский хлебозавод» и заводы в Кировоградской и Черкасской областях.

В 2018 году Хомутынник начал последовательно выходить из хлебного бизнеса. В апреле «Каскад-Инвест» продал контрольный пакет акций Конотопского хлебокомбината. Хомутынник владел Конотопским хлебокомбинатом с 2008 года. Ранее Антимонопольный комитет Украины дал согласие инвестфонду Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината.

8

Когда: ноябрь 2018 года

Что купили: Horizon Park Business Center

Кто продал: Укрсоцбанк

Кто купил: UCPIH Ltd (Dragon Capital)

Сумма сделки: неизвестна

Проданная доля: 100%

Отрасль: строительство и недвижимость

Конечный бенефициар Dragon Capital — президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала. Соинвесторы фонда — банк Goldman Sachs и Джордж Сорос. Dragon Capital в последнее время активно покупает коммерческую недвижимость в Украине. В прошлом году Фиала приобрёл ТЦ Victoria Gardens во Львове, Sky Park в Виннице, бизнес-центр Eco Tower в Запорожье и бизнес-парк Horizon Park Business Center в Киеве. Последняя сделка стала крупнейшей на рынке офисной недвижимости Украины за последние 10 лет.

Общая площадь бизнес-центра — около 70 тыс. кв. м. Пять офисных зданий расположены на участке площадью более 5,1 га в центре Киева. В состав комплекса, кроме зданий, входят наземный, подземный и многоуровневый паркинги, а также широкий перечень объектов социальной инфраструктуры.

9

Когда: октябрь 2018 года

Что купили: ТРЦ «Аладдин»

Кто продал: инвестфонд Meyer Bergman, Великобритания

Кто купил: Dragon Capital Томаша Фиалы

Сумма сделки: $23 млн

Проданная доля: 100%

Отрасль: строительство и недвижимость

Помимо вышеупомянутого Horizon Park Business Center, Dragon Capital в прошлом году купил киевский торговый центр Aladdin. Этот ТРЦ был единственным украинским активом инвестиционного фонда Meyer Bergman. Британская компания приобрела его в 2008 году, заплатив около $40 млн. ТРЦ Aladdin расположен рядом с ТЦ «Пирамида» на Позняках, который Dragon Capital купил в 2016 году. Ежемесячно Aladdin посещает около 325 тыс. человек (3,9 млн человек в год). В нём располагаются 120 магазинов, большинство из которых представляют международные бренды.

10

Когда: Июль 2018

Что купили: ООО «Энергетическая компания «Солар Капитал»

Кто продал: Ирина Барах

Кто купил: PVK Energy Investment (ICU)

Сумма сделки: неизвестна

Проданная доля: 100%

Отрасль: энергообеспечение

Ирина Барах — бывший бенефициар "Солар Капитал"— супруга главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. В июле 2018 года кипрская компания PVK Energy Investment, в которую входит Investment Capital Ukraine (ICU), управляющая активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн, приобрела у неё 100% ООО «Энергетическая компания «Солар Капитал». Цена сделки осталась неизвестной.

Группа ICU в последнее время динамично развивает активы в области альтернативной энергетики. «Солар Капитал» — второй проект инвесторов после строительства Каменец-Подольской СЭС.