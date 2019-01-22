Бизнес задолжал Пенсионному фонду 23 миллиарда единого соцвзноса

Украинские предприниматели не уплатили 23 млрд грн единого социального взноса (ЕСВ). Как передает УНИАН, об этом во время итоговой годовой пресс-конференции по результатам деятельности министерства сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
По его словам, сейчас задолженность субъектов предпринимательства перед Пенсионным фондом, а именно — неуплаченный ЕСВ — составляет 23 млрд грн.
«Что это за долги? Сейчас у нас существует система возмещения льготных пенсий. То есть люди, которые работают на вредных условиях и выходят на пенсии на 5 или 10 лет раньше, чем другие люди, и получают соответствующие пенсионные выплаты от Пенсионного фонда. А предприятие должен возмещать эти выплаты фонду, то есть фактически эти пенсии должны выплачиваться за счет работодателя. Многие предприятия не делают этого из-за отсутствия средств», — отметил Рева.
Кроме того, министр отметил, что в Украине почти 500 тысяч предпринимателей работают на общей системе налогообложения, а ЕСВ из них платят только 160 тысяч.
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